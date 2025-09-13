ВС Польши заявили о начале операции НАТО "Восточный страж"

Фото: 123RF/gcalin

Операция НАТО "Восточный страж" началась, сообщил генштаб армии Польши в социальной сети Х.

Там также опубликовали видеоролик посадки в Минске-Мазовецком французского транспортного самолета А400, который доставил вооружение для истребителей Rafale, уже находящихся в Польше.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс запускает операцию "Восточный страж" с целью усиления обороны на восточном фланге после инцидента с беспилотниками в Польше. Он добавил, что в ходе данных мероприятий также будет отработано использование дронов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет "никого защищать" в ситуации с дронами в Польше. Однако политик отметил, что беспилотникам не следовало появляться вблизи этой страны.

Премьер Польши Дональд Туск 10 сентября заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав данный инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

В МИД страны был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов.

В Минобороны России, комментируя данный инцидент, сообщили, что в ночь на 10 сентября армия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых при атаке дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.