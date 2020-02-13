Путин принял отставку губернатора Калужской области Артамонова

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Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, говорится на сайте Кремля.
Он ушел по собственному желанию. Врио главы региона назначен Владислав Шапша. Указ вступает в силу со дня его подписания.
29 января президент досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности стал Олег Николаев.
Причиной были скандалы. После них Игнатьева также исключили из рядов "Единой России". Российский лидер заявил, что главу республики уволили из-за отсутствия уважения к людям.