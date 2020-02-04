Путин прокомментировал увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Фото: kremlin.ru
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева отправили в отставку из-за отсутствия чувства уважения к людям, заявил Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце. Об этом сообщает ТАСС.
Президент отметил, что правоохранительные органы не имели претензий к Игнатьеву.
"Насколько я представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет", – отметил российский лидер.
Путин рассказал, чем руководствовался, когда подписывал указ о прекращении полномочий главы Чувашской Республики. По его словам, для чиновника любого уровня "есть одно требование – это уважение к людям".
"То, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, – это безобразие", – сказал президент.
Игнатьев дважды оказывался в центре скандала. 18 января он извинялся за призыв "мочить" критикующих власть журналистов. Экс-глава Чувашии объяснил, что имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – дискредитацию власти.
23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами. Инцидент получил широкую общественную огласку. После этого Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
29 января Владимир Путин досрочно отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
Спустя два дня врио главы республики Олег Николаев подписал указ об отставке правительства Чувашии. Николаев не исключил, что со многими министрами работа продолжится и дальше.
Главу Чувашии отправили в отставку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: