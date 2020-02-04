Путин прокомментировал увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

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Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева отправили в отставку из-за отсутствия чувства уважения к людям, заявил Владимир Путин в беседе с представителями общественности в Череповце. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что правоохранительные органы не имели претензий к Игнатьеву.

"Насколько я представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет", – отметил российский лидер.

Путин рассказал, чем руководствовался, когда подписывал указ о прекращении полномочий главы Чувашской Республики. По его словам, для чиновника любого уровня "есть одно требование – это уважение к людям".



"То, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, – это безобразие", – сказал президент.

Игнатьев дважды оказывался в центре скандала. 18 января он извинялся за призыв "мочить" критикующих власть журналистов. Экс-глава Чувашии объяснил, что имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами. Инцидент получил широкую общественную огласку. После этого Игнатьева исключили из рядов "Единой России".

29 января Владимир Путин досрочно отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Спустя два дня врио главы республики Олег Николаев подписал указ об отставке правительства Чувашии. Николаев не исключил, что со многими министрами работа продолжится и дальше.