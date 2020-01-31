Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:14

Правительство Чувашии ушло в отставку

политика власть

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Правительство Чувашии ушло в отставку. Указ подписал врио главы республики Олег Николаев, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность", – сказал Николаев на первом заседании с кабинетом министров.

29 января Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности назначен Олег Николаев. Он является депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", председателем комитета Госдумы по делам национальностей.

Игнатьев дважды оказывался в центре скандала. 18 января он извинялся за призыв "мочить" критикующих власть журналистов. Экс-глава Чувашии объяснил, что имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами. Инцидент получил широкую общественную огласку. После этого Игнатьева исключили из рядов "Единой России".

Жена Игнатьева назвала произошедшее ерундой. Она отметила, что опубликованное в Сети видео специально смонтировали, чтобы показать ее мужа с нелицеприятной стороны. Супруга бывшего главы Чувашии добавила, что знакомство Игнатьева с сотрудником МЧС носит длительный характер, потому он решил над ним подшутить. В Кремле от оценок случившегося воздержались.

Главу Чувашии отправили в отставку

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика