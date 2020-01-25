Песков прокомментировал сообщение об отставке Суркова

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Указа об отставке помощника Владимира Путина Владислава Суркова нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не располагаю никакой информацией относительно отставки Суркова. Каких-либо указов президента на этот счет нет", – сказал Песков РИА Новости.

Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков покинул государственную службу.

В декабре Песков опроверг слова главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова в отношении российской делегации на саммите в "нормандском формате".

Аваков заявил, что Сурков якобы "психанул" и бросил бумаги "на стол или на пол" во время переговоров, которые проводились в Париже. По словам Пескова, подобного инцидента на саммите не было.