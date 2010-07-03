Песков опроверг слова главы МВД Украины Авакова о Суркове

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова в отношении российской делегации на саммите в "нормандском формате". Об этом сообщает РИА Новости.

Аваков ранее заявил, что помощник президента России Владислав Сурков якобы "психанул" и бросил бумаги "на стол или на пол" во время переговоров, которые проводились в Париже. По словам Пескова, подобного инцидента на саммите не было.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал прошедший саммит "нормандской четверки". Глава государства заявил, что работа лидеров России, Украины, Германии и Франции по урегулированию ситуации на Украины была "полезной".

