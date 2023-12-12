США контактируют с РФ для возвращения Гершковича

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США контактируют с Россией на высоком правительственном уровне для возвращения на родину корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, данный вопрос остается одним из "наиболее приоритетных" для администрации американского президента Джо Байдена. Для этого разрабатывается некий переговорный механизм, который привел бы к освобождению журналиста.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей корреспонденту американской газеты, обвиняемому в шпионаже. Арест Гершковичу продлили до 30 января 2024 года. Таким образом, журналист будет находиться под арестом не менее 10 месяцев.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

В августе Лефортовский суд столицы продлил на три месяца его арест, он должен был оставаться под стражей до 30 ноября. Адвокаты журналиста обжаловали продление ему ареста, но Мосгорсуд снял жалобу с рассмотрения.

Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО "Лефортово" Гершковича 15 сентября.

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal