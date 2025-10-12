Евросоюз осудил Таджикистан за отказ арестовать Путина

Фото: kremlin.ru

Таджикистан не стал выполнять свои обязательства по ордеру Международного уголовного суда (МУС), отказавшись арестовать Владимира Путина во время его визита в республику. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

Отмечается, что Таджикистан является участником Римского статута МУС, однако страна не выполнила свои обязательства по исполнению ордера на арест. В Евросоюзе подтвердили свою неизменную поддержку МУС и призвали все страны к сотрудничеству.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как пояснили в судебном органе, они могут быть причастны к якобы незаконной депортации и перемещении детей из Украины в Россию.

Путин прибыл в Душанбе в рамках рабочего визита 8 октября. В международном аэропорту президента лично встретил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. В честь его прибытия были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

Позже Путин и Рахмон провели двусторонние переговоры. Российский лидер отметил, что отношения двух стран продолжают развиваться по всем направлениям. Прогресс заметен во всех сферах благодаря фундаментальному договору о дружбе и союзничестве 1993 года.

10 октября президент Таджикистана открыл саммит СНГ в Душанбе. Выступая на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе, Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря.