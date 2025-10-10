Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в России в конце года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе, пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря.

Российский лидер отметил, что был бы очень рад видеть коллег, как "по традиции сложилось", на неформальной встрече в преддверии Нового года.

10 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе. Он отметил, что в стране рады принимать друзей и партнеров, а также пожелал всем приятного пребывания в столице. По его словам, республика в год своего председательства в содружестве продолжила комплексную работу по эффективной реализации намеченных целей.

Путин находится в Душанбе в рамках трехдневного рабочего визита с 8 октября. В честь прибытия российского лидера были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул. 9 октября прошли переговоры двух президентов в формате тет-а-тет, после чего к ним присоединились члены делегаций.

