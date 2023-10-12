В США заявили, что не рассматривают участие своих военных в спасении пленных Израиля

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Вашингтон не рассматривает участие своих военных в операциях по спасению пленных со стороны Израиля. Об этом сообщает NBC со ссылкой на заместителя советника президента США по национальной безопасности Джона Файнера.

По его словам, принимать действия в секторе Газа сложно, при планировании таких операций появятся вопросы.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 417 человек.

В министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позднее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

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