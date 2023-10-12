Замглавы МИД РФ обсудил с палестинским министром ситуацию в секторе Газа

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министром по гражданским делам Палестины Хусейном Шейхом ситуацию в секторе Газа. Они отметили необходимость прекращения боевых действий, сообщается на сайте ведомства.

Дипломаты также подчеркнули, что следует открыть гуманитарные коридоры для доставки продуктов питания и лекарств, возобновить подачу воды и электроэнергии.

"Была отмечена неприемлемость неизбирательных бомбардировок, ведущих к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Акцентирована задача не допустить исхода населения из сектора Газа, который должен стать частью независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", – говорится в сообщении.

Политики добавили, что палестинскую проблему необходимо решать на международно-правовой основе для обеспечения мира.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 417 человек.

В министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позднее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.



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