12 октября, 09:30Политика
Лавров призвал обе стороны палестино-израильского конфликта соблюдать гуманитарное право
Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
Обе стороны палестино-израильского конфликта должны соблюдать гуманитарное право и избегать неизбирательного применения силы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что все сходятся во мнении о необходимости немедленно прекратить этот конфликт и не допускать каких-либо террористических акций. Лавров заметил, что от неизбирательного применения силы страдают гражданские лица с обеих сторон.
Министр выразил надежду, что после завершения горячей фазы ближневосточного конфликта все отнесутся серьезно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства.
Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".
Жертвами обострения конфликта между двумя странами со стороны Израиля стали более 1,2 тысячи человек, со стороны Палестины – более тысячи человек.
Среди погибших при эскалации оказались четыре россиянина. Судьба еще шести граждан РФ остается неизвестной.
Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число пленных по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.
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