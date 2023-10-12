Лавров призвал обе стороны палестино-израильского конфликта соблюдать гуманитарное право

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Обе стороны палестино-израильского конфликта должны соблюдать гуманитарное право и избегать неизбирательного применения силы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что все сходятся во мнении о необходимости немедленно прекратить этот конфликт и не допускать каких-либо террористических акций. Лавров заметил, что от неизбирательного применения силы страдают гражданские лица с обеих сторон.

Министр выразил надежду, что после завершения горячей фазы ближневосточного конфликта все отнесутся серьезно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства.

Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".

Жертвами обострения конфликта между двумя странами со стороны Израиля стали более 1,2 тысячи человек, со стороны Палестины – более тысячи человек.

Среди погибших при эскалации оказались четыре россиянина. Судьба еще шести граждан РФ остается неизвестной.

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число пленных по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.



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