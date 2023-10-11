Маск ответил на обвинения в дезинформации соцсети X о ситуации в Израиле

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал обвинения еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о незаконном контенте и дезинформации по поводу израильско-палестинского конфликта, которые якобы распространяются в соцсети X.

Маск подчеркнул, что политика соцсети заключается в том, чтобы вся информация была в открытом и прозрачном виде. Он отметил, что Евросоюз поддерживает данный подход.

"Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь, в соцсети X, чтобы общественность могла их увидеть", – написал бизнесмен на своей странице в социальной сети.

Ранее Илон Маск заявил, что гражданская война в Европе неизбежна. Таким образом он отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети X по поводу миграционной политики Европы на фоне конфликта в Израиле.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек.

Жители Тель-Авива стали выходить на улицы города