Маск заявил о неизбежности гражданской войны в Европе

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что гражданская война в Европе неизбежна. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"При сохранении нынешних тенденций гражданская война в Европе неизбежна", – ответил бизнесмен на публикацию одного из пользователей соцсети по поводу миграционной политики Европы на фоне конфликта в Израиле.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек.

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