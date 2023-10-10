В Кремле заявили об опасности разрастания ситуации на Ближнем Востоке

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Ситуация на Ближнем Востоке может разрастись и выйти за нынешнюю зону конфликта, поэтому она является потенциально опасной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность и чтобы такие оголтелые, не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И только чтобы люди, обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему", – отметил он.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек.

10 октября Минобороны Израиля заявило о начале полноценного наступления на сектор Газа. Глава ведомства отметил, что снял все ограничения. Он сообщил о восстановлении контроля над израильской территорией.

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