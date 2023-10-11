Канада хочет вывезти своих граждан из Тель-Авива с помощью самолетов ВС – МИД

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Власти Канады планируют в ближайшее время помочь вылететь своим гражданам из Тель-Авива при помощи самолетов Вооруженных сил страны. Об этом сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли на своей странице в соцсети X.

Она уточнила, что данные полеты будут доступны гражданам Канады, а также их супругам и детям.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что говорить об эвакуации с территории Израиля пока преждевременно. Свою позицию дипломатический представитель объяснил наличием около 15 прямых рейсов из Тель-Авива в города РФ.

До этого пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что желание покинуть территорию сектора Газа изъявили 400 человек, в российском перечне числятся в том числе украинцы и белорусы. Она добавила, что вопрос эвакуации граждан РФ с палестинской территории в настоящий момент прорабатывается.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек.

РФ прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с палестинских территорий