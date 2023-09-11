Собянин набрал 76,38% голосов на выборах мэра после обработки 99,77% протоколов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин набрал 76,38% голосов на выборах мэра столицы после обработки 99,77% протоколов УИК. Об этом свидетельствуют данные на информационных экранах Центральной избирательной комиссии РФ.

По последним данным, всего за Собянина проголосовали 2 496 540 человек.

Ранее он поблагодарил жителей Москвы за поддержку на выборах и пообещал продолжить развивать столицу. Собянин подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы город стал "еще круче и краше".

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что явка на выборах мэра столицы составила 42,5%. Замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов, в свою очередь, добавил, что в этом году она намного выше, чем в 2018-м.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы