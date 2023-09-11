03:39Политика
Собянин получил более 2,47 млн голосов на выборах мэра после обработки 95,69% протоколов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Сергей Собянин получил 2 473 120 голосов после подсчета 95,69% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах мэра Москвы. Об этом свидетельствуют данные на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2023 году.
"Собянин Сергей Семенович, число голосов – 2 473 120, 76,38%", – указано на экранах.
Ранее Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах и пообещал продолжить развивать столицу. Он заявил, что сделает все, чтобы наш город стал "еще круче и краше".
Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что явка на выборах мэра столицы составила 42,5%. Замруководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов отметил, что в этом году она намного выше, чем в 2018-м.
Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.
В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы
Читайте также