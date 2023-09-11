Собянин получил более 2,47 млн голосов на выборах мэра после обработки 95,69% протоколов

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Сергей Собянин получил 2 473 120 голосов после подсчета 95,69% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах мэра Москвы. Об этом свидетельствуют данные на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2023 году.

"Собянин Сергей Семенович, число голосов – 2 473 120, 76,38%", – указано на экранах.

Ранее Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах и пообещал продолжить развивать столицу. Он заявил, что сделает все, чтобы наш город стал "еще круче и краше".

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что явка на выборах мэра столицы составила 42,5%. Замруководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов отметил, что в этом году она намного выше, чем в 2018-м.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы