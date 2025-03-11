Трюдо забрал рабочее кресло, покинув пост премьера Канады

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Покидающий пост премьер-министра Канады Джастин Трюдо забрал с бывшего рабочего места свое кресло и показал язык фотографу, который решил запечатлеть этот момент, передает телеканал CBC.

Трюдо находился на должности премьер-министра порядка десяти лет. Он вынес рабочее кресло из зала заседаний нижней палаты канадского парламента.

В СМИ отметили, что Трюдо также был членом палаты общин, поэтому как парламентарий мог приобрести копию своего рабочего места в парламенте для личного использования.

Между тем стало известно, что Марк Карни, ранее занимавший пост главы Центрального банка Канады, был избран новым лидером правящей Либеральной партии. Он займет пост премьер-министра страны после того, как Трюдо подаст официальное прошение об отставке генерал-губернатору Канады Мэри Саймон.

Трюдо объявил о том, что хочет покинуть должность главы правительства и лидера правящей в Канаде Либеральной партии, в начале января. На своей последней пресс-конференции в качестве премьера он не смог сдержать слез, когда говорил о напряженных отношениях с президентом США Дональдом Трампом и о пошлинах, которые тот ввел во время его премьерства.