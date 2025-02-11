ТАСС: посол США Линн Трейси посетила МИД России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посол США в Москве Линн Трейси приехала в министерство иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Причины визита американского посла в российский МИД во вторник, 11 февраля, пока неизвестны.

Президент США Дональд Трамп 9 февраля заявил, что поговорил с Владимиром Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине. При этом американский лидер отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию, заявив, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о диалоге Путина и Трампа по конфликту на Украине. Сейчас, по его словам, возникает много разных коммуникаций между Россией и США по линии отдельных ведомств.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя между тем говорил, что Москва открыта к контактам с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат сделал акцент на том, что одного желания мало и возможность контактов будет зависеть от дальнейших решений Трампа.

