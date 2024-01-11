ЦИК обратится к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты РФ

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Центризбирком РФ после проведения избирательной кампании обратится к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты РФ, чтобы его не использовали преждевременно, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она пояснила, что, поскольку в законодательстве есть понятие "выдвинутый кандидат" и "зарегистрированный кандидат", вокруг этого существует определенное недопонимание.

"Мы сейчас видим – это было и в прошлых кампаниях, и сейчас – когда выдвинулись, например, 33 человека, и они уже даже, не пройдя никаких стадий, предусмотренных законом, три раза чихнули и уже называют себя кандидатами", – цитирует Памфилову ТАСС.

По ее словам, если человек претендует на "столь высокое звание", он должен грамотно, в соответствии с законом провести все процедуры, связанные с выдвижением.

В настоящее время в избирательной кампании принимают участие 11 человек. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения.

Памфилова также добавила, что сейчас есть три кандидата, которые прошли официальную регистрацию:

Леонид Слуцкий от ЛДПР;

Владислав Даванков от партии "Новые люди";

Николай Харитонов от КПРФ.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году также объявил Владимир Путин. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



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