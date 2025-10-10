Нобелевский комитет установит, была ли утечка информации о премии мира

Фото: depositphotos/vladislavgajic

Норвежский Нобелевский комитет собирается выяснить, была ли утечка информации о лауреате премии мира до ее официального обнародования. Об этом сообщает издание Finansavisen со ссылкой на секретаря комитета и директора Норвежского Нобелевского института Кристиана Берга Харпвикена.

Проверку решили провести в связи с резким ростом размера ставок на американской онлайн-платформе прогнозов Polymarket на победу лидера венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Изначально Мачадо считалась явным аутсайдером в борьбе за премию на данной платформе, однако в ночь на 10 октября ее шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% за пару часов.

В частности, три пользователя платформы Polymarket сделали крупные ставки на победу Мачадо ночью и утром 10 октября. Таким образом им удалось выиграть около 90 тысяч долларов.

"Один из вариантов – утечка информации от частных лиц, но более вероятно, что это какая-то форма цифровой утечки. У нас нет объяснений, но мы сделаем все возможное, чтобы выяснить, произошла ли утечка или причина кроется в чем-то в нашей системе", – отметил Харпвикен.

Нобелевский комитет присудил премию мира Мачадо. Награду было решено вручить ей за усилия по продвижению демократических прав венесуэльского народа и борьбу за "мирный и справедливый переход от диктатуры к демократии".

В список кандидатов также входил президент США Дональд Трамп. В Белом доме заявили, что подобным выбором лауреата Нобелевский комитет продемонстрировал, что политика для него важнее мира.

Комментируя решение Нобелевского комитета, Владимир Путин отмечал, что данная организация уже не раз присуждала премию мира тем, кто в действительности ничего не сделал для мира. По словам российского лидера, такие решения нанесли огромный ущерб авторитету этой премии.