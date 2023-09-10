Общественный штаб по наблюдению в Москве рассказал о ходе подсчета голосов на выборах мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ярослав Чингаев

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев рассказал о ходе подсчета голосов на выборах мэра Москвы.

"Мы видим, уже обработаны протоколы в большом количестве. Соответсвенно, ждем итоговых цифр", – цитирует его Агентство "Москва".

В свою очередь, замглавы Общественного штаба Александр Асафов подчеркнул, что итоговые цифры озвучит Мосгоризбирком. Он заявил, что явка очень высокая, а итоги будут позже, поскольку цифры меняются в процессе подсчета.

Подсчет результатов электронного голосования завершен. Подсчет бумажных бюллетеней продолжается. Как правило он занимает больше времени.

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут ранее рассказал, что явка на выборах мэра столицы составила 42,5%. По словам Александра Асафова, в этом году она намного выше, чем в 2018-м.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов