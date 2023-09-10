Жителей столицы предупредили о возможных телефонных провокациях, связанных с выборами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам никогда не звонят от имени программы "Миллион призов" и столичных департаментов. Коммуникация осуществляется с официальной электронной почты и через СМС от имени DIT_MOS. Об этом напомнили на официальном сайте мэра Москвы.

В дни выборов активизировались мошенники, которые звонят москвичам от имени программы "Миллион призов", столичного департамента информационных технологий и других подразделений.

Однако официальными способами общения с москвичами на тему проходящего в городе голосования являются исключительно СМС-сообщения от имени DIT_MOS и официальные e-mail-рассылки с почтового адреса newsletter@mos.ru.

В настоящее время известно о нескольких попытках мошенников обмануть москвичей. Они спрашивали жителей Москвы о том, сделали ли они свой выбор и сталкивались ли с какими-либо трудностями в процессе голосования.

По результатам внутренней проверки выяснилось, что большинство звонков поступили с Украины.

Организаторы голосования и программы "Миллион призов" призвали москвичей быть бдительными и не сообщать мошенникам никакой информации.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.