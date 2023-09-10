Политолог Данилин: Москва обеспечила легитимность и прозрачность выборов

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В столице обеспечены легитимность и прозрачность выборов. Об этом заявил член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, политолог Павел Данилин.

По его словам, штаб обеспечивает видеонаблюдение и возможность контроля над всеми участками в любое время.

"Как только видеонаблюдение начало распространяться в Москве, напомню – это 2012 год, 2013 год – это год выборов мэра Москвы, то качество выборов в Москве выросло многократно. В последние годы были приняты серьезнейшие меры для того, чтобы обеспечить честность и прозрачность выборов в столице", – заявил он.

Вместе с этим он добавил, что во время выборов президента РФ в 2012 году столица обеспечила 100% наблюдение хода голосования. В те времена было тотальное видеонаблюдение, уточил он. Кроме того, была подключена и запись. Новый технологические возможности, которые росли в процессе цифровизации Москвы, позволили это совместить с режимом онлайн, отметил он.

Участники дистанционного электронного голосования смогут присоединиться к акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Выигрышные баллы можно будет обменять на посещение музея, скидку в ресторане и многое другое.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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