Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова проголосовала на выборах мэра Москвы. Она выбрала очное голосование и посетила один из избирательных участков столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

"Глава Роспотребнадзора Анна Попова также приняла участие в голосовании, посетив избирательный участок", – говорится в сообщении ведомства.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.