Глава Пентагона Хегсет предупредил о последствиях конфликта между США и КНР

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Возможный конфликт между США и Китаем может привести к ужасным последствиям. Вашингтон не хочет этого, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

"Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем", – сказал он.

Министр обороны США также выразил надежду на то, что текущие события в торговых отношениях двух стран не превратятся в конфликт.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года, назвав меру наступлением экономической независимости страны. Тариф в отношении КНР достиг 34%, в ответ на что Пекин ввел свои пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию.

Однако затем США решили увеличить тариф до 104% из-за отказа Китая снять ответные санкции. Трамп обвинил Пекин в использовании нечестных методов, заявив, что страна манипулирует валютой для компенсации пошлин.

В свою очередь, власти Китая увеличили дополнительную пошлину до 84%. Спустя еще некоторое время Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%, а затем и до 145%.

