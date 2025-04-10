10 апреля, 23:45Политика
Глава Пентагона Хегсет предупредил о последствиях конфликта между США и КНР
Фото: 123RF/rarrarorro
Возможный конфликт между США и Китаем может привести к ужасным последствиям. Вашингтон не хочет этого, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.
"Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем", – сказал он.
Министр обороны США также выразил надежду на то, что текущие события в торговых отношениях двух стран не превратятся в конфликт.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года, назвав меру наступлением экономической независимости страны. Тариф в отношении КНР достиг 34%, в ответ на что Пекин ввел свои пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию.
Однако затем США решили увеличить тариф до 104% из-за отказа Китая снять ответные санкции. Трамп обвинил Пекин в использовании нечестных методов, заявив, что страна манипулирует валютой для компенсации пошлин.
В свою очередь, власти Китая увеличили дополнительную пошлину до 84%. Спустя еще некоторое время Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%, а затем и до 145%.
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