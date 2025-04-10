Reuters: Apple отправила из Индии 1,5 млн iPhone из-за пошлин США

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Американская корпорация Apple заказала самолет для перевозки 1,5 миллиона единиц iPhone из Индии в США для исключения риска подпадания под американские пошлины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам аналитиков, цены на смартфоны в США могут резко увеличиться из-за высокой зависимости компании от импорта из Китая, который является основным центром производства устройств.

Как указали источники, Apple увеличила выпуск своей продукции в Индии для обхода пошлин США в отношении КНР. За последнюю неделю марта корпорация отправила из Индии пять самолетов со своими гаджетами.

"Вес упакованного iPhone 14 и его зарядного кабеля составляет около 350 граммов, что означает, что общий груз весом 600 тонн включал около 1,5 миллиона iPhone", – говорится в сообщении.

9 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%. Он пояснил, что принял такое решение из-за недостатка уважения, проявленного китайской стороной к мировым рынкам.

В свою очередь, представитель Минкоммерции КНР Хэ Юнцянь заявила, что Пекин не будет мириться с запугиванием и экономическим давлением со стороны США. По ее словам, если США будут настаивать на своем, Китай примет решительные меры для защиты своих прав.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва тщательно анализирует возможные последствия ситуации вокруг повышения таможенных пошлин.

