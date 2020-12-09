Укладку "Северного потока – 2" в водах Германии хотят завершить до 2021 года

13:54
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Австрийская компания OMV ожидает, что укладку газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии завершат до конца текущего года. Об этом заявил глава компании Райнер Зеле.
"В январе, соответственно, начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод", – приводит его слова РИА Новости.
Накануне палата представителей Конгресса США поддержала ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Уточняется, что усиление санкций имеется в проекте американского военного бюджета на 2021 год.
Санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" вступили в силу в конце прошлого года. В конце октября текущего года Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций.
В МИД Германии выразили уверенность, что газопровод будет достроен, несмотря на санкции. Отмечалось, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.
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