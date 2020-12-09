Конгресс США поддержал санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока"

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Палата представителей Конгресса США поддержала ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что усиление санкций имеется в проекте американского военного бюджета на 2021 год.

"Законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", – отмечается в документе.

Аналогичное голосование по вопросу санкций должно состояться в Сенате. Президент США Дональд Трамп ранее обещал заблокировать документ по причине отсутствия пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года. Данная статья призвана защищать технологические компании от судебных исков за изменение пользовательского контента.

"Сенат отзывает поправку, которая позволяет президенту отказаться от применения санкций к лицу, если это отвечает национальным интересам США", – дополняется в проекте бюджета.

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.