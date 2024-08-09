Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в течение двух-трех дней

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал достичь хороших результатов в Курской области в течение двух-трех дней, сообщает информационное агентство "Чечня Сегодня".

До тысячи украинских солдат пытались проникнуть на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

Утром 9 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реагирования. Губернатор региона Алексей Смирнов подчеркнул, что оперативная обстановка на территории региона остается сложной.

Такая же ситуация сохраняется в Суджанском районе, уточнил его глава Александр Богачев. Людей оттуда эвакуируют во время затишья от обстрелов со стороны ВСУ. Из муниципалитета вывезли всех детей, однако там остались пожилые люди.

По последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя. При этом пострадали 66 человек, в числе которых оказались 9 детей.

В свою очередь, украинские формирования потеряли 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

Комментируя ситуацию в области, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подчеркнул, что у российской армии достаточно сил и средств, чтобы остановить продвижение ВСУ на курском направлении. По его мнению, не стоит беспокоиться о том, что в области может произойти "что-то критическое".