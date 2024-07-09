Орбан после переговоров с Путиным написал письмо в Евросоюз

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с Владимиром Путиным направил письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на украинские СМИ.

В документе Орбан подчеркнул, что в ходе встречи с российским президентом не выдвигал никаких идей и не высказывал какое-либо мнение от имени всего Евросоюза.

По данным украинских СМИ, в письме венгерский премьер также проинформировал представителей ЕС о своих действиях во время визита в Россию.

В начале июля Орбан начал серию официальных визитов. Сперва премьер прибыл в Киев для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Основной темой их беседы стала возможность достижения мира на территории страны. Также в рамках диалога Орбан и Зеленский подняли актуальные вопросы двусторонних отношений.

В ходе встречи венгерский премьер предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта. Киев же не принял данную инициативу.

Спустя несколько дней политик приехал в Москву, где должен был встретиться с Владимиром Путиным. Их переговоры длились около трех часов. В ходе беседы также обсуждалась тема украинского конфликта.

Орбан обратился к российской стороне с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров. В ответ Путин напомнил, что Россия остается открытой для обсуждения урегулирования конфликта, однако Киев этого не желает.

8 июля Орбан прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Свой визит в страну премьер-министр Венгрии подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0". Политики встретились в Пекине, в государственной резиденции Дяоюйтай.

