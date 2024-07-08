Песков заявил, что Орбан показал политическую волю на диалог

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продемонстрировал политическую волю на диалог, заявил в ходе интервью изданию Life пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва восприняла такие действия венгерского премьера позитивно и считает, что это может оказаться весьма полезным, подчеркнул представитель Кремля, комментируя возможность новых контактов с Орбаном.

Кремль допускает, что премьер-министр Венгрии поделится своими впечатлениями от визитов в Россию и Китай и полученной в ходе них информацией с коллегами по НАТО. Также пресс-секретарь российского лидера назвал очевидным тот факт, что у Орбана запланировано большое количество различных контактов, в том числе в Вашингтоне.

В начале июля Орбан прибыл с визитом в Киев для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Основной темой их беседы стала возможность достижения мира на территории страны. Также в рамках диалога Орбан и Зеленский подняли актуальные вопросы двусторонних отношений.

Спустя несколько дней Орбан приехал в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Переговоры политиков длились около трех часов. В ходе беседы также обсуждалась тема украинского конфликта.

8 июля премьер Венгрии прибыл в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Свой визит в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0". Политики встретились в Пекине, в государственной резиденции Дяоюйтай.