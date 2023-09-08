Общественный штаб по наблюдению за выборами: первый день голосования прошел штатно

Фото: АГН "Москва"/Сергей Киселев

Первый день голосования на выборах мэра Москвы прошел в штатном режиме. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

"Участки завершили работу. Сегодня все идет штатно. <...> Если что-то будет не так, мы об этом узнаем очень-очень-очень быстро. <...> Будем реагировать, если ли будут какие-то сейчас сигналы", – сказал он.

Ковалев уточнил, что центр видеонаблюдения будет следить за ситуацией на избирательных участках всю ночь. Наблюдатели там меняются каждые два часа.

По его словам, за день было зафиксировано порядка 15–20 несерьезных инцидентов, которые никак не влияют на ход выборов. Заместитель главы Общественного штаба Александр Асафов в свою очередь подтвердил, что официальных жалоб не поступало.

"Все прошло штатно, все новации, новые возможности для голосования тоже отработали штатно", – сказал он.

Асафов напомнил, что, несмотря на закрытие участков, москвичи по-прежнему могут отдать голос – с помощью системы электронного голосования, которая продолжит работать всю ночь.

Другой заместитель Ковалева – Илья Массух – добавил, что с помощью электронного голосования в выборах приняли участие порядка 1,35 миллиона горожан. Никаких аномалий в работе системы зафиксировано не было.

"Все работает штатно. Электронная система будет работать всю ночь и еще две ночи, и два дня. <...> Наблюдать за системой электронного голосования может любой человек", – заметил он.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы