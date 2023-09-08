Москвичам напомнили о способах проголосовать на выборах мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев напомнил о способах проголосовать на выборах мэра Москвы.

По его словам, чем больше у москвичей возможностей оставить свой голос, тем лучше. Он отметил, что право любого жителя столицы – выбрать, как ему голосовать.

"Если появляется такой удобный формат, как ТЭГ (терминал электронного голосования), который позволяет тебе прийти на любой участок, необязательно где ты прописан, прийти и проголосовать, так как тебе удобно, то это здорово", – сказал Ковалев.

Москвичи могут проголосовать на избирательных участках, получив бумажный бюллетень или воспользовавшись терминалами электронного голосования. Если посетить избирательный участок не получится по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала – ПТЭГ. Члены комиссии доставляют прямо домой к избирателю.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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