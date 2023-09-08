Более 390 тыс человек проголосовали с помощью ДЭГ на выборах мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра Москвы приняли уже более 390 тысяч человек. Это следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием.

"Выдано бюллетеней 392 610, получено бюллетеней 373 700", – следует из данных сайта по состоянию на 12:03.

Голосование на выборах мэра столицы стартовало в 08:00 8 сентября. Избиратели смогут отдать свой голос до 20:00 10 сентября. Проголосовать на выборах москвичи смогут в очном или дистанционном формате.

Горожане, которые на выборах с 8 по 10 сентября проголосуют в дистанционном формате или с использованием терминала на избирательном участке, получат возможность стать участником акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов".

Победители получат 1, 3 или 5 тысяч баллов. Их можно обменять в магазинах, ресторанах, кафе, музеях, театрах, а также перевести на благотворительность. Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября. В общей сложности предполагается 2,3 миллиона призов. О выигрыше участники узнают через СМС-сообщение.

Согласно данным Общественного штаба наблюдению за выборами в столице, ДЭГ проходит в штатном режиме. Горожане имеют доступ к порталу mos.ru, возможность отметиться и проголосовать.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Голосование на выборах мэра Москвы стартовало в штатном режиме