Массух: из-за наплыва избирателей наблюдаются задержки при получении СМС для идентификации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве выявил большое число желающих проголосовать в электронном формате, из-за чего ожидание СМС для верификации личности может быть увеличено. Об этом рассказал зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.

"Идет второй час голосования, и интерес к нему определенно есть, некий наплыв. Система была готова и успешно справляется. Есть небольшой затык у операторов: сообщение для верификации нужно некоторое время подождать", – отметил он.

По его словам, система и терминалы электронного голосования работали штатно. Очередей онлайн-избирателей не выявили. После снижения нагрузки все СМС дойдут до адресатов, уточнил он. Пока оповещение не пришло, бюллетень не открыт, а значит, что вернуться в систему избиратель сможет позже, отметили в Общественном штабе.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В столице работает Общественный штаб по контролю за выборами мэра. Наблюдатели находятся на местах на УИК и в видеоцентре.

Москвичи могут проголосовать в режиме онлайн по ссылке, на одном из участков с помощью традиционного бумажного бюллетеня, а также на участке через терминал. Кроме того, доступно голосование через переносные терминалы для тех, кто по состоянию здоровья не может выбрать другой способ.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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