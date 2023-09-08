Кандидат в мэры Москвы Даванков проголосовал на выборах

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Кандидат на пост мэра Москвы от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков проголосовал на выборах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

Политик прибыл утром 8 сентября в избирательный участок на Пулковской улице.

"Сегодня мы выбираем, какой будет наша Москва в ближайшие пять лет. Поэтому призываю всех найти время и прийти на участки до 10 сентября. Главное, о чем нужно помнить, – ваш голос имеет значение", – заявил Даванков.

8 сентября в 08:00 Общественный штаб по контролю за выборами мэра приступил к работе.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Выборы мэра начались в Москве