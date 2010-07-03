Оса села на камеру, транслирующую проведение голосования в МГД

12:56
12:56
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Фото: depositphotos/Pixinooo
На одном из избирательных участков на одну из камер, транслирующих проведение голосования в Мосгордуму, села оса. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалев, пишет РИА Новости.
"Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена. Надеюсь, что больше таких эпизодов сегодня не возникнет, а если возникнет, то мы сегодня с ними справимся", – отметил Ковалев.
Ранее на выборах в Мосгордуму проголосовали первые лица государства. На избирательном участке в Российской академии наук свой голос отдал Владимир Путин. После голосования глава государства подчеркнул, что важно не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания.
В гимназии № 1448 проголосовали Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой, а на избирательном участке, который расположен в школе № 1241 на улице Николаева, свой голос отдал Сергей Собянин.
8 сентября в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.
В этом году в Москве впервые используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах человек. Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей.
На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно компьютера или смартфона, а также учетной записи на mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.
Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
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