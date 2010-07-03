Информационный центр ЦИК начал работу

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава ЦИК Элла Памфилова запустила работу информационного центра в Центризбиркоме, передает ТАСС.

"Мы открываем информационный центр. Желаем всем провести выборы достойно", – сказала Памфилова.

Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев открыл в здании Центризбиркома цифровое информационное табло, на которых идет трансляция с избирательных участках камер.

"На этих экранах видно, как идет голосование на избирательных участках, где находятся 26 миллионов избирателей. На мой взгляд, это (видеонаблюдение. – Прим. ред.) – один из стандартов, которые ЦИК старается исполнять", – сказал Булаев.

Он выразил надежду, что те, кто участвует в видеонаблюдении, будут объективно оценивать обстановку на участках.

В 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах будут выбирать губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

