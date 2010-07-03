ЦИК поблагодарил МГИК и власти столицы за помощь в организации электронного голосования

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев поблагодарил Московскую городскую избирательную комиссию и правительство столицы за помощь в организации электронного голосования за депутатов в МГД.

"Я бы хотел поблагодарить Московскую городскую избирательную комиссию и правительство Москвы за то содействие, которое было организовано в преддверии экспериментов и по цифровым, и по электронным сервисам голосования", – приводит слова Булаева Агентство "Москва".

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Она применяется в трех округах. Проголосовать по электронной системе решили 12 тысяч избирателей.

Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей. На 10:00 явка на электронное голосование за депутатов в МГД составила почти 40%.

На электронном голосовании избирателю не нужно использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

