Депутат Хамзаев призвал наказать Делягина за пост о смерти военкора Поддубного

Фото: телеграм-канал "Mikhail DELYAGIN - Михаил Делягин"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал привлечь к ответственности тех, кто первоначально сообщал о смерти военкора Евгения Поддубного, включая депутата Михаила Делягина, который первым распространил информацию о гибели журналиста в Курской области. Об этом он сообщил "Газете.ру".

Кроме того, Хамзаев считает, что Делягин должен извиниться. Он также указал на то, что депутат в вопросах наказания за содеянное должен быть наравне со всеми гражданами.

"Я вообще против самого института неприкосновенности, я об этом говорил не один раз. Понимаю, что некоторые коллеги идут туда за индульгенцией, для того, чтобы их административно или уголовно не наказывали. Я считаю, что депутат не должен быть отделен от общества в таких вопросах", – подчеркнул Хамзаев.

Также он сообщил, что еще не разговаривал с Делягиным по поводу этого инцидента. Однако Хамзаев предположил, что его коллега осознает всю серьезность ситуации, поэтому депутат, допустивший ошибку, записал контент, признав свою неправоту.

Накануне Делягин сообщил о смерти военного корреспондента, после чего некоторые телеграм-каналы начали распространять эту информацию. Позже официальные источники заявили, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона на машину в приграничном районе Курской области. Делягин уже извинился перед военным корреспондентом и его родственниками за свое сообщение.

Журналист получил тяжелые ранения, его госпитализировали, впоследствии он пришел в сознание.

Поддубного уже доставили на вертолете в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Директор медучреждения оценил состояние военкора как тяжелое, однако при этом стабильное. Он также уточнил, что Поддубный дышит самостоятельно и находится в сознании, а повреждений головного мозга у него не выявлено.

Окончательный диагноз директор больницы пообещал озвучить после результатов обследований офтальмологов и оториноларингологов, так как у военкора обнаружили много мелких травм. Но, как он утверждает, у Поддубного преобладает ожоговое повреждение.

По факту произошедшего следователи возбудили дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что принимаются все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению.

