Президент Республики Сербской Додик прибыл в Россию

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Президент Республики Сербской Милорад Додик прилетел в Россию для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве политик планирует посетить парад Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади.

Ранее в Москву прилетели лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, а также глава Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Также на 9 Мая в столицу планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.