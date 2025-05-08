08 мая, 12:06Политика
Президент Республики Сербской Додик прибыл в Россию
Фото: kremlin.ru
Президент Республики Сербской Милорад Додик прилетел в Россию для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.
В Москве политик планирует посетить парад Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Ранее в Москву прилетели лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, а также глава Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
Также на 9 Мая в столицу планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.