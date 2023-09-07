Геннадий Хазанов посетил общественный штаб кандидата в мэры Москвы Собянина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов посетил общественный штаб Сергея Собянина.

Худрук Московского государственного театра эстрады провел творческую встречу с жителями столицы. По его словам, Москва является одним из мировых театральных центров, где работает около 250 театров, из которых 13 федеральных и 67 городских.

"В 2022 году московские театры и концертные площадки провели 26 300 выступлений, включая 277 премьер. Я очень хотел бы пожелать Сергею Семеновичу крепких сил, здоровья, желание работать. Я вижу, как 13 лет его работы дали прекрасные плоды", – заявил Хазанов.

Основной темой для беседы с москвичами стала масштабная программа по модернизации и реконструкции столичных театров. Как утверждает артист, за 10 лет в Москве преобразовали 85 зданий и помещений 40 городских театров, включая театр на Малой Бронной, "Электротеатр Станиславский" и "Школу современной пьесы".

Также народный артист РСФСР сообщил о процессе реконструкции Театра эстрады, которая должна завершиться в 2023 году.

"Только после вмешательства Сергея Семеновича пришла другая компания, и работа закипела", – заявил он.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.