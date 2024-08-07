Белый дом: США запросят у Киева разъяснения об атаке ВСУ на Курскую область

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США намерены запросить у Киева разъяснения по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.

Вашингтон хочет связаться с украинской стороной для получения более полного представления о произошедшем, пояснил он в ходе брифинга.

При этом Кирби подчеркнул, что позиция Штатов в вопросе использования военными Киева американских вооружений на территории России не изменилась в свете боев в Курской области.

О проникновении на территорию Курской области украинских боевиков стало известно 6 августа. В результате между ними и ВС РФ произошли боестолкновения в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Затем украинские вооруженные формирования стали постепенно отступать на свою территорию, однако бои до сих пор продолжаются.

В результате украинских атак на российский регион пострадали 28 жителей Суджанского и Кореневского районов. Для оказания помощи гражданам экстренные службы региона перешли на усиленный режим работы.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего сразу по нескольким статьям: "Террористический акт", "Убийство", "Незаконное ношение оружия и боеприпасов", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".