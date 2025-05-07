Глава МО Пакистана заявил, что страна еще не отвечала на удары Индии

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Пакистан только защищался от ударов Индии, однако еще не отвечал на них. Об этом заявил глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"Мы следим за ситуацией и всякий раз, когда мы почувствуем необходимость принять ответные меры, мы тоже примем ответные меры. Это, безусловно, увеличит вероятность расширения этого конфликта в нечто большее", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы оборонного ведомства, Исламабад имеет достаточно сил на границе, но может нарастить их при необходимости.

Также, по данным министра, индийские военно-воздушные силы лишились пяти самолетов, одного или двух дронов, которые были уничтожены над подконтрольной Нью-Дели территорией. Он отметил, что самолеты Индии наносили удары по территории Пакистана из собственного воздушного пространства.

Кроме того, Асиф указал, что страна не ведет прямых переговоров с Нью-Дели, однако считает, что некоторые страны уже пытаются уладить ситуацию.

Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

МИД РФ выразил обеспокоенность усилением конфронтации между Индией и Пакистаном. В связи с этим Москва призвала стороны к сдержанности, чтобы не допустить ухудшение обстановки в регионе. При этом МИД РФ выразил надежду на то, что все разногласия между Нью-Дели и Исламабадом будут урегулированы.

В ООН также призвали Индию и Пакистан к максимальной сдержанности. По мнению генсека организации Антониу Гутерриша, мир не может допустить военной конфронтации.

