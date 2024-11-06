В МИД заявили, что РФ будет отстаивать интересы при работе с новой администрацией США

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Россия будет отстаивать свои национальные интересы при работе с новой администрацией США и ориентироваться на достижение поставленных целей СВО. Такое заявление МИД РФ выпустил на сайте, комментируя победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах.

В министерстве считают, что победа Трампа отражает недовольство американцев как итогами правления администрации действующего лидера страны Джо Байдена, так и предвыборной программой Демпартии, выдвинутой вице-президентом Камалой Харрис.

Несмотря на "мощную пропагандистскую кампанию", развязанную против Трампа демократами, кандидат от республиканцев сделал ставку на волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес "глобалистскому курсу" Белого дома. В этих условиях "хронические изъяны американской демократии" с ее архаикой и несоответствием стандартам честных и прозрачных выборов не помогли предотвратить поражение Харрис.

Ведомство уточнило, что это не отменяет глубокого гражданского раскола в стране, где электрорат разделен почти поровну. Речь идет о противостоянии демократических и республиканских штатов, сторонников "прогрессивных" и традиционных ценностей. Ожидается, что возвращение Трампа в Белый дом "подстегнет" усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей.

Россия не питает иллюзий в отношении избранного президента США и нового состава конгресса. Правящая в Штатах политическая элита вне зависимости от партийной принадлежности придерживается антироссийских установок и "сдерживания Москвы", указало дипведомство.

По последним данным, после обработки 87% бюллетеней Трамп набрал 70,7 миллиона голосов, а Харрис – 65,7 миллиона. Трамп уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом США.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом общенациональном голосовании принимают участие обычные жители, а на втором – выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего выборщиков – 538. Для победы на выборах политику требуется получить абсолютное большинство голосов (270 и более).