Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Зюганов провел отчетную конференцию

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В городе прошла конференция "Вернем будущее" московского городского комитета КПРФ, в ходе которой был показан отчет о проведенной предвыборной кампании кандидата на пост мэра столицы Леонида Зюганова.

В ходе конференции фракция представила новое мобильное приложение "КПРФ ID".

"В ближайший месяц мы соберем партийцев и обсудим с ними будущее нашего прекрасного приложения: у нас много идей для того, чтобы развивать его и улучшать", – заявил Зюганов.

Вместе с этим он добавил, что новый ресурс собирает новости, связанные с работой КПРФ. Кроме того, приложение сообщает о мероприятиях и предоставляет возможность обратиться к депутатам фракции.

Из представленных на конференции материалов следует, что за три месяца избирательной кампании Зюганов провел более 100 встреч с горожанами, партийными активами и организациями. Он также провел шесть общегородских конференций и 15 общественных инспекций. Отмечается, что команда кандидата оформила 1,5 тысячи обращений и запросов.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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