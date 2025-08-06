РИА Новости: самолет из США пересек границу России на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Фото: 123RF/lightpoet

Самолет из Соединенных Штатов того же типа, которым пользуется спецпосланник президента США Стив Утикофф, пересек границу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Авиалайнер Bombardier Global 7 500 пересек границу РФ около 06:11 по московскому времени в среду, 6 августа.

Bombardier Global 7 500 вылетел из Флориды ночью 6 августа. Вылет воздушного судна состоялся после сообщений о визите Уиткоффа в Москву для проведения переговоров с руководством России.

Также визит Утикоффа в Москву анонсировал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме. Он подчеркнул, что дальнейшие действия Вашингтона по ситуации на Украине будут зависеть от итогов этих переговоров. Американский президент добавил, что рассчитывает на скорое разрешение ситуации вокруг украинского кризиса.