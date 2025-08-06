Траурная акция в память о жертвах вторжения ВСУ прошла в Курске

Фото: телеграм-канал "Курская область"

В годовщину вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, в Курске зажгли лампады в память о жертвах этих трагических событий в ночь на 6 августа. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В акции приняли участие волонтеры, общественники и представители администрации Курской области. Участники церемонии зажгли лампады и выложили из них дату начала вторжения и надпись "Мы помним!" с фигурами журавлей. Также в акции принял участие Хинштейн. Он объявил минуту молчания в память о погибших.

"Мы никогда не забудем тех, кто, рискуя собой, вывозил людей из-под обстрелов. Кто боролся за каждую жизнь в стабилизационных пунктах, скорых и больницах. Кто отдавал жизнь, тесня врага к границе. Кто не дожил до освобождения. 06.08.2024. Курск. Мы помним", – написал врио губернатора.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном освобождении региона ВС РФ стало известно 26 апреля 2025 года.

Владимир Путин заявлял, что в результате произошедшего противник потерял 76 тысяч солдат. Соответствующие данные президент России назвал катастрофой для Украины.

По информации председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, при нападении погиб 331 мирный житель, еще 553 человека, включая 25 детей, получили ранения. Ущерб от вторжения ВСУ превысил 3 миллиарда рублей.

Также Бастрыкин заявил, что в нападении на Курскую область принимали участие граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Он подчеркнул, что следствие продолжает работать над установлением точного числа наемников, принимавших участие в боях на территории российского региона.